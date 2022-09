Linnapea: Paidel on suur au kanda koolirahu linna tiitlit

„Paidel on suur au kanda koolirahu linna tiitlit, kuid samal ajal tähendab see meile ka kohustust pöörata enam tähelepanu turvalisele õpi- ja töökeskkonnale meie koolides,“ rõhutas Paide linnapea Eimar Veldre. „Siht on koondada noortevolikogu, koolide õpilasesindused ja juhtkonnad ning erinevad tugirühmad ja panustajad üheks koolirahu eest seisvaks võrgustikuks, et meie koolides oleks hea õppida ja õpetada,“ lisas Veldre.

“Selleks, et meil oleks hea ja turvaline kooliaeg, saame panustada me kõik – märgates, hoolides, vajadusel sekkudes, aus ja julge olles. Koolrahu algab igaühe otsusest olla alati hea kaaslane. Ainult koos tegutsedes ja üksteist toetades saame tagada kestva koolirahu. Koolirahu algab südamest ja tore on, et sel aastal tähistame me seda Eestimaa südames, Paides” ütles Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala.