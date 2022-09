Tegusad Vao naised kutsuvad kiviktaimla töötuppa

Õppetöö on jagatud kahele päevale, sest töömaht on suur ning päris ühe päevaga kõike valmis ei saaks. Esimeses õpitoas räägib ja näitab Aruoja kuidas kiviktaimlat planeerida ja millised on vajalikud ettevalmistustööd. Nädal hiljem 14. septembril läheb aga kiviktaimlasse sobivate lillede valikuks ja istutamiseks.