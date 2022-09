Kumu kunstimuuseumis algas rahvusvahelise digitaalkunstinäituse ehitus

„Virtuaalmaailma plahvatuslik jõudmine muuseumisaalidesse 1990. aastatel on loonud digitehnoloogiatel põhinevale kunstile eri väljundeid. Uusi tehnoloogiaid kasutavaid kõrgetasemelisi näitusi oleme aastate jooksul ka Kumusse toonud – alates Ryoji Ikedast kuni Jeremy Shaw’ni. „teamLab. Hõljuvad õied igavikumeres“ on vaatajale emotsionaalselt kaunis jalutuskäik kunstlikult loodud ruumis, mis manipuleerib inimese taju ja ruumikogemusega. Erisugustes vormides on seda tegelikult tehtud läbi kogu kunstiajaloo,“ rääkis Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme.

Suure näituse ettevalmistused on muuseumile mitmes mõttes väljakutseid pakkuvad. „Kumu jaoks on esmakordne nii pikk ajutise näituse ehitusperiood – saal on kolm kuud külastajatele suletud. Suurte tehniliste näituste puhul on selline aeg aga pigem miinimum ja ajaraam on väga tihe. Suurem osa ajast läheb ehitusele ja tehnika paigaldusele. Seejärel saab teamLabi meeskond teosed paika häälestada,“ selgitas näituse koordinaator Inga Jaagus.