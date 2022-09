Lugeja küsib, jurist vastab: millega pean tööandjana arvestama alaealist tööle võttes?

Kui täiskasvanul töötajal on õigus vaheajale pikkusega vähemalt 30 minutit pärast 6-tunnist töötamist, siis alaealistele töötajatele tuleb 30-minutiline vaheaeg anda vähemalt 4,5-tunnise töötamise järel. Võrreldes täiskasvanute töötajatega on alaealistel ka pikem igapäevane puhkeaeg. 7–12-aastase kohustuslik puhkeaeg 24-tunnise ajavahemiku jooksul on 22 tundi õppeveerandi kestel ja 20 tundi koolivaheajal. 13–14-aastasel ja vanemal koolikohustuslikul kohustuslik puhkeaeg 24-tunnise ajavahemiku jooksul on 21 tundi õppeveerandi kestel ja 15 tundi koolivaheajal. 15–17-aastasel mittekoolikohustuslikul kohustuslik puhkeaeg 24-tunnise ajavahemiku jooksul on 14 tundi.