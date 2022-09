Türile rajatakse kaerajoogitööstus

Katre Kõvaski sõnul on tema esimesed ülesanded uus tööstus valmis ehitada ja tootmine järgmiseks suveks edukalt käivitada. “Kuigi YOOKi esimene eesmärk on saada kaerajoogi turuliidriiks Balti riikides, on juba käimas töö nii tootesortimendi laiendamise kui täiendavate turgude suunal,” selgitas Katre Kõvask ning täpsustas, et tootmiseks kujundatakse ümber Türil juba 1938. aastast tegutsenud piimatööstus. “Ehitame juurde ligi 2200 ruutmeetrit uut tootmispinda ja sisustame selle moodsaima tehnoloogiaga,” kinnitas Kõvask.

Katre Kõvaski sõnul on ta juba mõnda aega huviga jälginud taimsete jookide ning justnimelt kaerajoogi segmendi arengut. “Inimesed tarbivad erinevaid kaupu ja teenuseid aina teadlikumalt ning kaerajook on selgelt teadliku tarbija valik,” rääkis Kõvask ning lisas, et uuringute järgi on enam kui pooled Eesti inimestest piimale pakutavaid taimseid alternatiive proovinud, kusjuures kaerajoogi tervislikkusest on teadlikud isegi need, kes seda ise igapäevaselt ei kasuta. "Kui paljudele on kaerajook siiani tundunud pigem tulevikuteemana, siis see tulevik on tegelikult ammu käes," lisas Kõvask.