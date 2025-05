"Lubati, et projekt algab arhitektuurikonkursiga, mis looks tervikvisiooni kogu aleviku tulevikust ja uuest kogukonnahoonest, kuhu tuleb ka kool. Paraku on need lubadused seni jäänudki vaid lubadusteks! Haridusvaldkonna eest vastutav abivallavanem Elar Niglas on korduvalt andnud piirkonna inimestele erinevaid tähtaegu, millal peaks käima minema arhitektuurikonkurss. Ükski tähtaeg pole seni realiseerunud, kuigi kogukond on oodanud ja aegunud tähtaegu meelde tuletanud - seda korduvalt," kurjustab Otsus.