Ettevaatust! E-kooli moodi sait saadab külastaja kahtlast faili alla laadima

ERRi uudisteportaal vahendab, et RIA sai 4. septembril teate, et kui netikasutaja külastab stuudium.ee lehekülge, laeb veebileht alla programmi ehk .exe faili. Niisugusele lehele võivad sattuda e-kooli keskkonna stuudium.com kasutajad, kes kogemata aadressi lõpu valesti sisestavad.

RIA pressiesindaja Seiko Kuik ütles ERR-ile, et nende küberintsidentide käsitlemise osakond CERT-EE analüüsis seda ning praeguseks on selgunud, et tegu on programmiga, mis käivitab tuntud lahenduse TeamViewer. "TeamViewerit kasutatakse tihti selleks, et ühest arvutist saaks teist arvutit kontrollida," sõnas ta. Domeen kuulub Eesti ettevõttele, kellega RIA samuti ühendust on võtnud.