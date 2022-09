Peetri lasteaial täitus 35. tegevusaasta

Peetri kooli direktori ja lasteaiajuhataja kohuseid täitev Getter Klaas ütles, et tähistamine oli lastekeskne: "Lastead on ikka eelkõige laste rõõmuks, seetõttu otsustasime pakkuda lastele ühe vahva päeva. Mis sünnipäev see ikka magusata on, kuna torte on söödud küll ja veel, siis pakkusime sel korral hoopis pehmet jäätist, otse masinast."