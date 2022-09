Kuidas külaelu välja suretada? Paide teeb puust ja punaseks

Kantseliitlikumalt öeldes Tarbja lasteaia-kooli Sargvere õppekoha. Aga suupärasuse huvides nimetagem õppekohta siiski Sargvere lasteaiaks, nagu see alati on olnud vaatamata juhtimise ümbernimetamisele viimased 50 aastat. Vähe sellest, et Paide linnavalitsus paneb lasteaia kinni ja soovib saata lapsed mitmekümne kilomeetri kaugusele Tarbjale, «inimeste linn» Paide võib maha müüa ka Sargvere külakeskuseks oleva hoone. Pidavat olema kallis ja mõttetu ainult mõnesaja elaniku pärast ülal pidada. Mõtteid kultuuri- ja seltsimajade likvideerimiseks on liikunud ka Roosna-Alliku, Viisu ja Anna kohta ning seda on arutatud külade ümarlaudades.