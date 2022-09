Ingmar Pappeli tomatikasvatusest kirjutas eelmisel suvel pikema loo ka Järva Teataja, sest Kärus kogus juba mitmendat aastat tähelepanu teeäärne taimemüük. Tähelepanuväärne on see sel põhjusel, et müük käib iseteeninduse vormis. Inimene läheb kohapeale, valib taime ja jätab raha keedupotti või teeb ülekande. Kogu tegevuse juures ei ole ühtegi inimest. Ainus reklaam on Facebooki lehe «Potitomat» kutse: «Taimed jätkuvalt müügil, Jaama 17, Käru alevik, Türi vald, Järvamaa. Iseteenindus 24/7.»