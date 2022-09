Vallajuhid soovivad põllumajandusettevõttega rohkem koostööd teha

Türi valla kodulehel on kirjas, et AS Väätsa Agro kontoris aset leidnud kohtumisel kõneles tegevjuht Lenno Link, et 15 miljonilise investeeringuga on Väätsale Lõõlasse arendatud Põhja-Euroopa suurim, üle 5400 veisega farmikompleks, mis annab tööd sajale inimesele. Töötajaskonnast ligi 30 on välistööjõud, neist enamus Ukrainast, kes elavad Lõõla külas, ettevõttele kuuluvates kortermajades.