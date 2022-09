Digiharidusprogramm ootab noorte ideid jätkusuutlikkuse edendamiseks

Kui möödunud aastal oodati noortelt ideid, kuidas tuua koroona järgselt taas tasakaal digi- ja pärismaailma vahele, siis sellel hooajal on fookuses jätkusuutlikus. „Keskkonnahoid ja jätkusuutlikus on väga oluline teema ja ootamegi nüüd ideid, mis võiks lahendada mõnda probleemi just selles valdkonnas. Võistlusel osalemiseks ei ole eelteadmisi vaja, vaid oodatud on kõik huvitavad mõtted. Probleemi lahenduseks võib olla mobiilirakendus, arvutiprogramm, avalik üritus, haridusprogramm, vahva leiutis, keskkonnaga seotud lahendus või mis iganes,“ märkis Tamelyte.