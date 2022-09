Suurenenud mootorikütuste hinnavahe Lätiga ei toonud augustis kaasa piirikaubanduse hoogustumist

Maksu- ja tolliameti kütusemüügi koondandmete alusel osteti tanklatest augustis 63 miljonit liitrit diislikütust ja 26,4 miljonit liitrit mootoribensiini. Võrreldes eelmise aastaga tõusis diislikütuse müük 1,8%, mootoribensiini müük jäi sisuliselt samaks, kui 2021. aasta augustis. Õliühingu tegevjuht Mart Raamat märkis, et augusti müüginumbreid mõjutasid nii langenud hinnad, suvine augustikuu ilm ning eelmise aasta madal võrdlusbaas. „Augustis olid nii diislikütuse kui ka mootoribensiini hinnad umbes 10 senti madalamad, kui juunis-juulis. Arvestades Eesti tarbija hinnatundlikkust, on soodsam hind kindlasti mõjutanud positiivselt müüginumbritele,“ sõnas Raamat.

Kütusesektori esindaja lisas, et ajalooliselt on eriti suvisel sõiduhooajal klimaatilised tingimused arvestatavalt mõjutanud kütusetarbimist. „Keskkonnaagentuur on hinnanud, et lõppenud august oli erakordselt soe ja kuiv ja numbrite järgi võib eeldada, et suve alguses kõrgete hindade tõttu ära jäänud sõidud tehti nüüd ära. Täpselt vastupidistel põhjustel – külma ja vihmase augusti tõttu – oli eelmise aasta baastarbimine aga trendiväliselt madal,“ selgitas Raamat augusti mootorikütuste müügimahtude tagamaid.

Maakondlikud müüginumbrid näitavad Õliühingu tegvjuhi hinnangul, et kardetud piirikaubandus Lätiga pole seni õnneks realiseerinud. „Eesti on üks viiest Euroopa Liidu riigist, kes ei otsustanud oma inimestele rekordilise kütuse hinnašoki pehmendamiseks appi tulla. Läti valitsus aga teatavasti kaotas juulist biokütuse lisamise nõude lootes niiviisi hindu umbes kümne sendi võrra langetada. Kuigi augustis on see juba Läti hindu allapoole toonud, siis Eesti piirimaakondade müüginumbrid ei näita, et eestlased oleks lõunapiiri taha tankima läinud.“