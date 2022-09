Kooli vilistlased saavad erilise kalendri

Tavapäraselt on kooli kokkutulekut Laupal korraldatud iga viie eesta tagant, ent sedakorda jäi koroonaviiruse tõttu pikem paus vahele ja viimasest kokkutulekust on möödunud juba seitse aastat. Kunagised mõisakooli õppurid ja õpetajad saavad sel korral aga ehk veidi uhkemaltki kokkusaamist tähistada. Nagu ikka, on laupäeval peetaval kokkutulekul kavas aktuse osa, tantsida saab ansambel Onud saatel, hiljem ka diskorütmis, avatud on kohvik ja puhvet. Pidu kestab süda­ööni.