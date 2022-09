Teeme selgeks: mis on Euribor, mida tähendab selle tõus sinu laenumaksele ja millal intress fikseerida?

Intressimäärad on püsinud viimased kümmekond aastat väga madalal, mis on loonud inimestele ettekujutuse, et mõistlik on maksimaalselt palju laenata. Nüüd, kui intressid on tõusuteel ja Euribor juba mõnda aega positiivne, tähendab see aga kodulaenuklientidele ka kasvavaid laenumakseid ja igakuiste kulutuste ülevaatamist.