Tervisekassa teavitab elanikkonda COVID-19 viiruse leviku vähendamise eesmärgil

„Teatud seisundite puhul, milleks on kroonilised haigused ja vanus, ei ole inimese immuunsus piisavalt tugev ega püsiv. Seetõttu on oluline, et eakad inimesed ennast koroonaviiruse vastu ikka ja jälle vaktsineeriks ning SMS-teavitused on kindel viis seda inimestele meelde tuletada,“ rääkis Tervisekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann, kelle sõnul on Eestis jätkuvalt palju eakaid inimesi, kellel on vaktsineerimiskuur alustamata või kelle viimasest vaktsiinidoosist on möödas üle kuue kuu.