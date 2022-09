Helesinised silopallid ärgitavad tõrksaid Eesti mehi arsti juurde minema

Baltic Agro tootejuhi Tiina Meikari sõnul on põllumehed juba aastaid kenasti kaasa tulnud, et spetsiaalset meeste tervisele tähelepanu juhtivat helesinist silokilet osta ja seeläbi kampaaniasse oma panus anda, ent oluliselt raskem on mehi arsti juurde regulaarsesse kontrolli saada, mida näitab ka hiljutine Tervise Arengu instituudi ja Tartu Ülikooli Kliinikumi koostöös läbi viidud uuring.

"Terviseprobleemide esinemine on uuringu järgi sagedasem nende meeste hulgas, kes töötavad alakoormusega või suure ülekoormusega, samuti nende seas, kes teevad peamiselt füüsilist tööd. Siiski tuleks sõltumata töö iseloomust käia meestehaiguste kabinetis regulaarselt enda tervist kontrollimas juba alates 40. eluaastast, sest näiteks Eesti meeste üks suurimaid probleeme eesnäärmevähk on varajase avastamise korral kergesti korrigeeritav," selgitas Meikar.

Eesti 40-49-aastaste meeste suurimad tervisemured hiljutise Tervise Arengu instituudi ja Tartu Ülikooli Kliinikumi koostöös läbi viidud uuringu kohaselt on ülekaal ja pea kolmandik meestest (27% uuringus osalenutest) on tõsises ülekaalus ehk rasvunud ja vaid napilt kolmandik (28%) selle vanusegrupi mehi on normkaalus. Uuringus osalenutel oli normist kõrgem kolesteroolitase 73% ja kõrge vererõhk 55% meestel. Võimalik eesnäärmehaigus esines igal kuuendal ehk 15% meestel.