Paide linnapea: kohaliku elu arendamist ja hoidmist ei tohi rajada vastandamisele

Ent kõigepealt selgitusi Sargvere lasteaiarühma kohta. Ei vasta tõele, et rühma sulgemine tuli kogukonnale ootamatult. Seda küsimust on arutatud aasta esimeses pooles, samuti suvel ja viimati Paide arengukava avalikul arutelul 16. augustil Sargveres. Seitsme lapse ja viie töötajaga rühm suudab tagada alushariduse kvaliteeti, ent kui kauaks? Rahalist poolt ei puudutakski palju, selge on see, et hajaasustuses on teenuseid osutada kallim.