Sanktsioonidest kõrvalehoidmine tugevdab Venemaad ja ohustab äritegevust

Panga arvamus on, et üks parimaid meetodeid Venemaa agressiooni või Lukašenka režiimi juhusliku toetamise vältimiseks on järgmine: õppige tundma oma koostööpartnereid ja kogu tarneahelat. Tuleb veenduda, et koostööpartner ei oleks varifirma, mis peidab näiteks tegelikke omanikke, tootjaid või sisseostjaid offshore-ettevõtete taha või kasutab muid keerulisi omandiõigus- või tarneahelaid. Seda on eriti hästi näha juhtudel, mil vahendajaid või isegi ainult ühte vahendajat kasutatakse ilma ilmse ärilise vajaduseta ja see võib tegelikult viidata jälgede segamisele.