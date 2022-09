Eesti talendishow ootab veel nädala videovooru osalejaid

Konkurss-festival on suunatud paljudele andeliikidele - rahvakunst, käsitöö, sport, leiutamine, robootika, muusika, kunst, tants, luule, teater jne. Eesmärk on väärtustada iga inimest ning temas peituvat talenti olenemata vanusest või rahvusest.

Praegu on juba registreerunud lauljaid, tantsijaid, suuri truppe, teatristuudioid, eri rahvuste esindajaid. Žanrilistest äärmustest on esindatud hip-hop ja maailma dramaturgia.

Seitsmeliikmeline žürii hakkab tööle kohe pärast 26.septembrit ja valib välja 20 esitust, kes hakkavad särama konkurss-festivali finaalis 13. novembril Alexela Kontserdimajas. Parimad saavad jagada lava Eesti tuntuimate artistide ehk meie patroonidega - 2022.aasta patroon on Vello Vaher, 2023.aasta juhtpersoon avalikustatakse alles Alexelas. Kindel on aga, et mõlemad patroonid rõõmustavad publikut ka oma esinemisega, nagu tegid seda eelmisel korral teatepulga üle andnud Uku Suviste ja meie esiakrobaat. Züriis on lisaks Vello Vaherile tantsuguru Mait Agu, džässmuusik Siim Aimla, välisliige Läti ooperi esitenor Viesturs Jansons, idee algatajad Pille Lill ja Tiina Park ning Eesti Kultuuri Koja eestseisuse liikmed.