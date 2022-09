Elektri universaalteenus teeb ära ainult pool rehkendust

Hind fikseeritakse liiga kõrge. Valitsus seisab selle eest, et universaalteenus oleks endiselt Eesti Energiale suurema kasumimarginaaliga ning jätab kasutamata võimaluse tuua elektrihinda veelgi alla. Eelmisel aastal aitas riik kompenseerida paljudele peredele ja ettevõtetele elektrihinna teatud mahus kuni 120 euroni megavatt-tund. Probleem on selles, et universaalteenuse hinda pakutakse ligi kaks korda suuremana, kuigi teame, et juba eelmisel aastal teenis Eesti Energia rekordilisi kasumeid ning kui arvestada praeguse universaalteenuse hinnalage, siis võib eeldada, et riigiettevõte püstitab tänavu uue tippmargi.