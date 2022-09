Järvalane kurdab telesaates oma veeprobleemi

Saatetutvustuses on kirjas, et Ahulas elav Merike kauge on pidanud ilma joogiveeta läbi ajama üle 20 aasta. Igapäevast tarbevett saab naine naabri puurkaevust, mille kvaliteet on kahjuks kehv - vesi rikub ära nii kodumasinad kui kraanid, samuti ei kõlba see juua.