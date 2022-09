Õiguskomisjon saatis esimesele lugemisele turvategevuse seaduse eelnõu

„Heameel on, et eelnõuga kaotatakse piirang, mille järgi ei saa praegu 18-aastased isikud turvateenistujana töötada. Kehtiva seaduse järgi peab turvateenistuja olema vähemalt 19-aastane, ent selline piirang on tarbetu ja võib piirata noorte siirdumist tööturule turvategevuse valdkonnas. Eelnõu järgi peab turvateenistuja olemalt vähemalt 18-aastane,“ ütles Pikhof.