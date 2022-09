Rahvajooks stardib juba pühapäeval

Kiiremate jooksjate autasustamine toimub peale lastejooksude lõppu staadionil. Kell 13 stardib New Balance Türi linnajooks, mille pikkuseks on 5000m ja rada on alates sellest aastast ametlikult akrediteeritud. Rajal on üks vahefiniš, mis asub 2km kaugusel stardist. Linnajooksu parimaid autasustatakse kell 13:30.