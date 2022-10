Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill kinnitas, et täpset haudade lahtikaevamise ja ümbermatmise uupäevi veel kokku lepitud ei ole.

"Vaatama ilma. Me peame arvestama, et lisaks säilmete väljakaevamisele peame need ka maha matma," rõhutas muuseumi direktor ilmafaktori olulisust.