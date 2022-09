Puidutöösturid otsivad taas parimat puitehitist

Konkursi korraldaja ning EMPL-i konsultant Erik Konze märkis, et puidul on mitu väga head omadust: see on kerge ja vastupidav, samas on see keskkonna- ning inimsõbralik. “Lisaks iseenda tervise hoidmisele peame me mõtlema ka looduse säästmisele ning ettevõtmise peamine eesmärk ongi astuda samme ehitussektori süsinik neutraalseks muutmise poole,” ütles Konze. Ta lisas, et kuigi Eesti on puidu kasutamises ehitussektoris maailmas juba arvestatav suunanäitaja, vajame me endiselt rohkem motivatsiooni selle materjali kasutusele võtuks.