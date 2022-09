Sotsiaalkindlustusameti kliendisuhete osakonna juht Liis Mesi sõnas, et valdavalt pöördutakse ameti poole infotelefonile helistades ning tõusutrendis on pöördumised e-kanalite kaudu - iseteeninduses või elektronpostiga. “Soovime vastata e-kanalite kaudu saabunud pöördumistele sama kiiresti kui klienditeenindusse tulnutele. Seetõttu otsustasime vähendada büroode lahtiolekuaegu kolmele tööpäevale piirkondades, kus klienditeenindusi vähem külastatakse. Kui selgub, et kolm päeva nädalas on mõnes piirkonnas selgelt vähe, saame vajadusel viia sisse ümberkorraldused,“ rääkis Mesi.