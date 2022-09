Aravetel selguvad laupäeval Baltimaade parimad kardisõitjad

"Kõigis klassides on oodata põnevaid võidusõite, kuid eraldi tõstan esile kiireimat, KZ2-klassi," rääkis Eesti Autospordi Liidu kardikomitee esimees Mart Liiksaar. "Registreerunud on näiteks hiljuti ringrajasõidu Itaalia meistrivõistlustel TCR-klassi noorte arvestuse võitnud Ruben Volt, kardispordi Euroopa meistrivõistlustel kuuenda koha saavutanud Markus Kajak, rallikrossi 2018. aasta Euroopa meister Rokas Baciuška ja 2019. aasta FIA Karting Academy Trophy võitja Kajus Siksnelis. Ja need on vaid mõned näited."

Klassis OK Junior on rajale oodata näiteks tänavuse FIA Karting Academy Trophy´l viienda koha saanud Mark Dubnitskit, Mini 60-s möödunud aastal Rotaxi Grand Finalsi võitnud Nikita Ljubimovit. "Stardis on palju noori ja andekaid kardisportlasi, kindlasti näeme rajal nii Eesti kui ka Läti ja Leedu autospordi tulevikutähti," rääkis Liiksaar. „Tänan Taavi Toobalit, Kaspar Kallasmaad ja kõiki teisi, kes panid üritusele õla alla ja aitasid naaberriikidest kokku saada väga esindusliku võistlejaterivi.“

Balti karikavõistlustel peetakse ka riikidevahelist arvestust. Country Cup´i paremusjärjestus selgitatakse iga riigi viie parema võistleja finaalsõidu lõpptulemuse punktide liitmise teel klassides Mini60, OK Junior, OK, KZ2 ja KZ2 Masters.

"Olen väga tänulik Leedu ja Läti kolleegidele, et nad Balti karikavõistluste traditsiooni taastamisele omalt poolt hoogu juurde andsid," lisas Liiksaar. "Ühine eesmärk on, et võistlusest kasvaks välja kolmeetapiline ja osavõtjaterohke Balti karikasari."