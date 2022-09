SA Järvamaa tööpere täienes

Lizanne on kolme lapse ema, abielus ja sellega ühes ka ettevõtja Järvamaal viimased 6 aastat. Lizanne ettevõtluskogemus on pärit iluvaldkonnast, ta on juhtinud taskuhäälingut ja armastab sporti.

Lizanne alustas oma ettevõttega maakondlikus arenduskeskuses toimunud alustava ettevõtja baaskoolitusel, sh äriplaani kirjutades. Ettevõtlusega alustamiseks pakutava toetuse taotlemiseni Lizanne ei jõudnudki, elu tuli vahele ning ta asus sootuks tööle noortejuhina. Elu tegi omad keerdkäigud ning kõigele vaatamata otsustas Lizanne oma ilutoa 2016. aastal avada. Menu ei lasknud end oodata ning Lizanne oli meeldivalt üllatunud, et tema kõrvu jõudnud hinnangud iluteeninduse töö "virelemisest ja raskest saatusest" ei vastanudki tõele. Koolitas end aktiivselt ja klientuur kasvas, ettevõte õitses. Paraku teatati 2019. aastal toonase rendikoha sulgemisest ja Lizanne seisis elu ristteel, kas enam üldse otsast alata? Kuhu edasi? 2021. aastal alustas Lizanne uues asukohas oma teenuse pakkumist, aga "hingamine" polnud enam õige. Lizanne tundis sisimas, et aeg on suuremateks muutusteks.