Tänavu pinnati Eestis ligi 13 miljonit m2 teid, millest üle poole tegi Verston

„Pindamine Eesti teedel on tänavu aastaks valdavalt lõppenud, Verston tegi hooaja viimase töö neljapäeval Saaremaal, kus Papissaare teele pandi uus teekate,“ ütles Verstoni pindamise valdkonnajuht Urmas Jõeveer. „Kõige suurem tellija valdkonnas on Transpordiamet, kelle tellimusel tegime mahukaimad pindamistööd teede kulumiskihi taastamiseks tänavu Põhja-, Ida- ja Lääne-Eestis, kokku muutsime tolmuvabaks ligi 40 kilomeetrit riigiteid. Lisaks tegime palju pindamistöid kohalike omavalitsuste tellimusel üle Eesti, põhiliselt olid need olemasolevate katete kordamispindamised ja uute katete ehitus. Väiksemas mahus oli ka eratellijate töid.“

2010. aastal tegevust alustanud Verston on kasvanud Eesti üheks suuremaks teedeehituse ja korrashoiu täisteenust pakkuvaks ettevõtteks, mis panustab ehitusvaldkonna arengusse, kaasajastamisse ning efektiivsuse suurendamisse. Ettevõte vastutab teede korrashoiu eest viies Eesti piirkonnas, kus riigimaanteede kogupikkus on rohkem kui 5500 kilomeetrit. See teeb Verstonist Eesti suurima teehooldaja. Verston on koos partneritega ehitanud mitu riigile olulist objekti, näiteks Reidi tee Tallinnas, Tartu maantee Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo neljarealise lõigu, Kommunismiohvrite Memoriaali taristu ning Tallinna ja Ämari lennujaama laiendused. 2021. aastal andis ettevõte tööd kokku ligi 320 inimesele ning firma müügikäive ulatus 70 miljoni euroni.