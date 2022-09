Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Pärnu jõe ääres asuv Laupa mõisakool on nagu looduskeskus. Aknast välja vaadates võib silmata jõel ujuvaid luiki, vee ääres toimetavad saarmad, mõisapargi puude õõnsuses elavad kosklad ja putukatel on pargis suisa oma hotell. Eelmisel nädalal aga leiti mõisa keldrikorruselt veel üks fauna esindaja, kes just iga päev inimeste silme alla ei satu.

Kooli direktori Kaarel Aluoja selgitusel märkasid keldrikorrusel asuvas riietusruumis põrandal olevat tegelast kooli esimesena jõudnud töötajad. Nurgas maas oli miski, mis nägi välja justkui kortsus riidelapp. Lähemalt uurides selgus aga, et tegemist on hoopis nahklapiga. Nahklapp – just sedasi kutsutakse Muhu murdes nahkhiirt. Veel lähemal uurimisel tuli välja, et põrandal kössitanud isend on pruun-suurkõrv (Plecotus auritus), kes on Eestis elavates nahkhiirlastest kõige omapärasema välimusega.