Noorsportlase stipendiumile kandideerimine on avatud

Noorsportlase stipendiumile on oodatud kandideerima kõik lootustandvad ja tulemuslikult esinenud noored, kandideerimise vanuse ülempiiriks on 26 eluaastat. Stipendiaatide valimine toimub kahes osas. Esimeses voorus hinnatakse videotutvustuse, kaaskirja, iseloomustuse ja saavutatud tulemuste põhjal sportlaste potentsiaali ja tulevikuväljavaateid. Teise vooru kutsutakse kuni 10 enim silmapaistnud kandidaati. Lõpliku otsuse stipendiumi määramise kohta teeb Tradehouse hindamiskomisjon, võttes arvesse ka spordialaliitude soovitusi.

„Ilu ja sport käivad käsikäes - oleme tänaseks juba 10 järjestikkust aastat kokku üle 200 000 euroga Eesti ambitsioonikaid noorsportlasti toetanud,“ kommenteerib Tradehouse’i juht Laura Kuldkepp. „Samuti on meie stipendiaatidega koostöös sündinud lood leidnud laialdaselt leheruumi ka Tradehouse kvartaalses ajakirjas ja meie muudes turundusprojektides. Nii toetame stipendiumi pälvinud sportlasi lisaks otsesele rahalisele panusele ka lisanähtavuse ja silmi särama panevate teistlaadsete projektidega,“ meenutab Kuldkepp toredaid ettevõtmisi.

Läbi kümne aasta on Tradehouse Noorsportlase Stipendiumile esitatud üle 1000 taotluse, nendest stipendium on määratud üle 50 noorsportlasele, kellest paljud nimekad on end juba tänaseks tõestanud – sealhulgas olümpiavõitjad Katrina Lehis, Julia Beljajeva ja Erika Kirpu, samuti näiteks tiitlivõistluste medalistid Magnus Kirt, Rasmus Mägi ja Janek Õiglane.