Ekspert: digitaalsed maksemeetodid koguvad alles hoogu

Ilkevitsi sõnul vastab tõele, et inimesed kasutavad erinevaid maksemeetodeid järjest rohkem. „Lisaks deebet- ja krediitkaartidele on igapäevaselt kasutusel digitaalsed kaardid, millega sooritatakse oste Google Pay ja Apple Pay abil. Need maksevõimalused arenevad praegu kiiresti," rääkis ta.

Ühe uue trendina mõtleb Luminori kaartide üksuse juhi sõnul järjest rohkem panku magnetriba eemaldamisele. „On täitsa võimalik, et see juhtub juba lähitulevikus: Visa ja Mastercard on juba lubanud tulevikus selle kaartidelt eemaldada ning küllap tulevad ka pangad peagi järele," kinnitas ta.

Ilkevitsi sõnul saab järjest rohkem ostunimekirju kokku panna abitehnoloogiaid nagu Alexa või Siri kasutades ning koduste seadmete abil toodete eest tasuda – digitaalne kaart lisatakse sellisel juhul konkreetsesse seadmesse. „Tõenäoliselt ootab sama tulevik ees ka kodumasinaid: juba praegu saab külmkapi ühildada pangakaardiga ning toidu kojutellimus vormistatakse digitaalse assistendi poolt sinu eest näiteks igal reedel," näitlikustas ta.

Ilkevitsi sõnul pakutakse juba ka näiteks sellist lahendust, kus saame kütuse eest tasuda nii, et automaattanklas piisab vaid autonumbri nägemisest.

Üheks oluliseks trendiks on ka avatud pangandus (open banking), kus tasumiseks ei lähe tarvis füüsilist maksekaarti, vaid kõik toimub ülekande alusel. „Selle valdkonnaga tegeletakse hetkel väga aktiivselt ning kindlasti hoiame ka meie sellel teravalt pilku peal," kinnitas Ilkevitš.

Ilkevitsi sõnul on näha, et krediitkaarte kasutatakse eestlaste seas järjest vähem ning kliendid eelistavad pigem kasutada vaid omavahendeid ja deebetkaarti. „See on seotud eestlaste heade finantsteadmistega, kuid siiski leian, et krediitkaart võiks olla igal perel olemas hädajuhtumiteks ehk olukordades, mida ette ei osatud näha."