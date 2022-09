Vanametalliturul on näha palju ebakindlust

Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa sõnas metallihindade võimalikku lähitulevikku kommenteerides, et hetkel on näha palju ebakindlust, mis mõjub keskpikas väljavaates hindadele pigem negatiivselt. "Olulisim mõjutaja on keskpankade ja Föderaalreservi juhtimisel toimuv intresside tõus, mille lõppu praegu ei paista veel. Intresside tõus aeglustab majandust päris kindlasti ja jahtuv majandus loob aina ebakindlust tuleviku suhtes. Nii langes näiteks septembris euroala tarbijate kindlustunne 3,3 punkti. Selline langus üllatas ja ületas kahjuks kõik ennustused, sest prognoosides pakuti vaid 0,5-punktist langust."

"Ühendkuningriigi tarbijate kindlustunne on septembris madalaimal tasemel alates aastast 1974. Purjetame hetkel makromajanduslikus vastutuules, sest globaalse majanduskasvu mootorid USA ja Hiina on hoogu aeglustumas. Meie regioon – euroala – võitleb jätkuvalt energia kallinemisega, mis omakorda lisab survet inflatsioonile. Ja inflatsioon sillutab omakorda teed majanduslangusele. Hirm majanduslanguse ees vähendab aga tööstusmetallide nõudlust ning vähenev nõudlus kärbib muidugi samaaegselt nende hindu.“

Eesti vanametallituru suurus on 350 000–400 000 tonni aastas. AS Kuusakoski on Eesti suurim ringlussevõtuteenuste pakkuja, kes suunab taaskasutusse umbes poole Eesti vanametallist. Kuusakoskil on üle Eesti avatud 11 teeninduspunkti: Jõhvis, Narvas, Paides, Paldiskis, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Võrus.