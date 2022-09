Politsei soovitused marjulistele: Kirevad rõivad selga ja mobiil kaasa

Kesk-Eesti politseijaoskonna Paide piirkonnagrupi juht Priit Söörd sõnas, et kui vaadata Järva maakonna statistikat, siis metsa eksimisi tõesti justkui ülemäära palju ei ole. "Aastal 2019 oli viis sellist juhtumit, nii 2020. kui 2021. aastal kummalgi kaks juhtumit ja käesoleval aastal on olnud kolm sellist juhtumit, kus inimene on looduses olles ära eksinud," täpsustas ta. "Tõsi, kõik need juhtumid ei ole seotud koriluskäikudega metsas või rabas, aga ühisnimetaja on neil kõigil sama – inimene on kusagil maastikul kaotanud orientatsiooni ega leia enam omal käel tagasiteed ning ta ise või lähedased on appi kutsunud politsei."