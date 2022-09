Järvamaa aasta õppija tegi ametis kannapöörde

Inge Jasner (35) meenutas, et aktsiaseltsis Taig töötades tundis ta, et tahab end erialaselt täiendada, ja läks Järvamaa kutsehariduskeskusse ärikorralduse kursustele. «Projektijuhtimise aine kursusetööst kasvas välja projekt «Vanem vend, vanem õde» Paides. Selle sihtrühmaks olid asendushooldusel viibivad noored. Nendega tegeledes tundsin, et vajan lastekaitsest ja sotsiaaltööst palju rohkem teadmisi ja oskusi ning see määraski minu edasiste õpingute suuna Tallinna ülikoolis,» selgitas ta.

Õpingutele tõuke andnud projekt kestis küll mitu aastat, kuid selle lõppedes tundis Jasner, et valdkond oli saanud hingelähedaseks ning see on just see ala, millega ta tahab tegeleda ja kus võiks tulevikus töötada. Bakalaureuseõppe läbis Jasner ülikoolis sotsiaaltöö erialal, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõpingud lisandusid sellele juba loomuliku jätkuna.