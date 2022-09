Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

GRK ehitusjuht Kaido Ivask ütles, et Võõbu ja Mäo vaheline lõik on nüüd 1,9 kilomeetrit lühem, mis hoiab kokku nii mõnegi minuti sõidu­aega. «Esialgu on uus lõik liikluseks avatud kaherealise ehk 1+1 teena, kus liikluspiirang on 90 ja kohati 70 km/h. Julgen öelda, et projektrijärgseks liikluskorralduseks ehk 2+2 kiirteena peaks tee avatud olema oktoobri teises pooles, kui paigaldatud on ka puuduvad sõidusuundade vahelised piirded, mis on Türgist Eesti poole teel,» selgitas ta.