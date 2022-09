"Minu meelest on see vähemalt esikaane lugu. Palju neid maailma TOP 100 sisse mahtuvaid ettevõtmisi Järvamaal ikka on?" rõõmustas uudise peale Kirna mõisa peremees, kes kinnitas, et tiitel pole deklaratiivne, vaid toob Järvamaale rohkem väliskülalisi kõikjalt maailmast.