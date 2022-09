Türi vallavolikogu nimetas aukodanikuks kauase kultuurijuhi

Ülle Välimäe on teinud kultuuritööd 47 aastat, pöörates erilist tähelepanu rahvakultuuri edasikandmisele ja kultuurivõimaluste mitmekesistamisele. Tema lapsepõlv oli Kabalas, kust ta sai kaasa oskuse armastada oma kodupaika ja hoolida oma kogukonnast ning teha oma tööd pühendumisega. Ülle Välimäe on loonud, juhtinud ja arendanud mitmeid kollektiive ja organisatsioone. Ta on olnud Oisu rahvamaja juhataja, Türi muuseumi direktor ja praegu juba 19 aastat Türi Kultuurikeskuse direktor. Ta on olnud alati oma nõu ja jõuga abiks suursündmuste korraldamisel ning on hea koostööpartner.