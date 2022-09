Järvamaa aasta õppija laureaaat on Inge Jasner. Jasner lõpetas Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal ning sai magistri kraadi. Tema julge pealehakkamine võtta vastu väljakutse täiesti uuel ametikohal, samal ajal ennast täiendades, õppides pidevalt uut valdkonnas, kus muutused on igapäevased, ongi vastus, miks on ta väärt saama nimetatud tunnustust.