Krokodillist jaamavalvur vahetatakse noorema vastu välja

Kui esiotsa võiks arvata, et multifilmikangelase kuju on olnud kellelegi vastumeelt nagu seda on nõukogudeaegsed sõjamonumendid, siis Käru kogukonna liige Elari Hiisi selgitusel on selle kadumisel hoopis proosalisem põhjus - Gena jäi liiga vanaks.