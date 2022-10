Viisu rahvamaja sisustab kogupere mängutuba

Viisu noored aktiivsed eestvedajad pöördus sotsiaalmeedia kaudu inimeste poole palvega tuua neile korralikke mänguasju, mis on jäänud seisma ja ei leia enam kasutust. Rahvamaja on annetuste eest väga tänulikud.

Liina Tamme sõnul on nad Raili Palliga uued liikmed küla aktivistide seas: "Oleme ka mõlemad noored emad. Tahame rahvamajale uue elu sisse puhuda ja plaanis on rahvamajas alustada ka erinevate harivate ringidega küla lastele. Tegelikult on uusi liikmeid veelgi, mitu noort. Mängutuba plaanime saada toimima hiljemalt uue aasta kevadel."