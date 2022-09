Paide Teatris esietendub "ÜBERMENSCH"

Lavastaja ja etendaja Johannes Richard Seppingu sõnul ei ole Übermensch meist kellelegi päris võõras: "Igaüks meist on temaga vahel kohtunud, silmitsi seisnud. Tõsi, need korrad on tihti tulnud nii ootamatult, et hiljem meenutama hakates, ei suuda siiski päris kindlalt öelda, kust ja kuidas Übermensch ilmus. Ent ometi – need kohtumised viivad sind edasi, muudavad sind, tirivad sind kohtadesse, millest oled ehk ainult enne magama jäämist kinnisilmi unistanud. Minu jaoks on Übermensch justkui ennastunustav lendutõus, mille taustaks ei kõla mitte Kukerpillide hümn kõrgusekartjatele, vaid pigem 2014. aasta Eurovisiooni võidulugu „Rise Like a Phoenix“".