Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Pärast põhjalikku uuendust aasta alguses taasavatud Väätsa rahvamaja fassaad hakkas lagunema igast küljest juba kevadel ja olukord on järjest halvenenud. Kuigi rahvamaja renoveerinud osaühing Rennes lubas vead parandada, pole seda siiani juhtunud. Türi vallajuhid ei saa ettevõtte esindajatega enam isegi ühendust.

* Türi vallavolikogus hakkab juba traditsiooniks saama, et istungi alguses tõuseb mõni volinik püsti ja teatab, et tal on üle anda umbusaldusavaldus. Umbusaldamiste laine sai alguse märtsi lõpus, kui 12 vallavolinikku esitasid umbusaldusavalduse vallavolikogu esimehe Marja Brause vastu.