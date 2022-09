Kolmekümnendat korda toimuval EuroBirdwatchil vaadeldakse lindude sügisrännet

Andmed palutakse sisestada kokkuvõtte tegemise jaoks hiljemalt 2. oktoobril kella 15ks rakenduse PlutoF Go või Legulus või töölaua PlutoF kaudu, kust need jõuavad portaali eElurikkus.

Rahvusvahelisi linnuvaatluspäevi EuroBirdwatch korraldab BirdLife International 1993. aastast. Kolmekümne aasta jooksul on linnuvaatluspäevadel osalenud 1,3 miljonit inimest Euroopas ja Kesk-Aasias ning nad on vaadelnud kokku 96 miljonit lindu. Vaatluspäevade eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu rändlindudele, nende vajadustele ja varitsevatele ohtudele rändeteedel. Eestis koordineerib linnuvaatluspäevi Eesti Ornitoloogiaühing.