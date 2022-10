Omniva postkontorites saab liituda Eesti Energia universaalteenusega

Eesti Energia kodukliendid, kelle elektri universaalteenus on soodsam kui olemasolev pakett, viiakse automaatselt üle universaalteenusele. Samas on eraisikutel võimalus ka ise pöörduda Omniva postkontorisse, et esitada sooviavaldus Eesti Energia universaalteenuse lepingu sõlmimiseks, üle kontrollimiseks või automaatsest üleviimisest loobumiseks.