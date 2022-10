Õpilased matkivad Riigikogus Euroopa Parlamendi tööd

Noored on jagatud kaheksasse komisjoni, mis on alates reedest arutanud ühiskonnas olulisi teemasid. Iga komisjon on koostanud oma probleemipüstitusele lahenduseks resolutsiooni, mida tuleb täna täiskogu ees kaitsta. Resolutsioonide teemad varieeruvad energiakriisist inimesekeskse linnaruumi, Ukraina abistamise ja abordiõiguseni.