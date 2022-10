Lugeja küsib: kuidas saaksin tööandjana paremini järelevalves osaleda?

Tööinspektsiooni infosüsteemis TEIS (iseteenindus.ti.ee) on valmis saanud sõidukijuhtide järelevalve moodul, mis annab transpordiettevõtetele mugava ja paberivaba võimaluse osaleda järelevalves. TEISi keskkonnas saab kiirelt esitada järelevalve läbiviimiseks nõutud sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja andmeid ja tööohutuse dokumente. Võimalus iseteeninduskeskkonnas järelevalves osaleda on ka teiste valdkondade ettevõtetel.

Kontrolli ajal keskendutakse üldjuhul tööohutuse ja töötervishoiu dokumentidele ning töölepingute kontrollimisele. Peale ettevõtte külastust töötleb inspektor töö- ja puhkeaja andmeid ning saadab välja kontrolli protokolli, kus on fikseeritud kõik puudused ja sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja kõrvalekalded. Puuduste kohta oodatakse vastust rikkumiste kõrvaldamiste kohta koos tõendusmaterjalidega (failid, pildid jms). Lisaks tuleb kõrvalekaldeid ja juhtide sõidumeeriku väljatrükke rikkumiste põhjuseid selgitada. TEISis on parandamist vajavate puuduste ja kõrvalekallete jaoks loodud ka otsetee, mis hõlbustab nende leidmist.

Inspektor vaatab selgitused üle ja teeb lõpliku otsuse, kas puuduste kõrvaldamine on asjakohane. Lõplikud rikkumised fikseeritakse hinnangulehel. Järelevalves osaledes saab tööandja mugavalt läbi vestlusakna inspektoriga suhelda ja vajadusel lisaküsimusi esitada. Igal vahelehel, ekraani paremas servas on nähtav ümbriku ikoon, millele klõpsates avaneb vestlusaken. Vestlusaknas on nähtavad ka tööandjale saadetud dokumendid ja meeldetuletused. Vestlusaken on mõlemale osapoolele avatud kuni järelevalvemenetluse lõpetamiseni.