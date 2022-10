Personalijuhid: inimesed peaks raskel ajal esimesena just selle soodustuse ära kasutama

„Praegu läheb niimoodi pea pool tervisekontodel olevast rahast raisku. Soovitan inimestel kõigepealt järgi vaadata, kas nende ettevõte pakub oma töötajatele soodustust. Selle eest saab inimene näiteks käia terviseüritusel või spordiklubis, samuti külastada taastusarsti, füsioterapeuti või psühholoogi. Kui terviseedenduse maksusoodustusest on teadlikumad pigem suuremad ettevõtted, siis tasub see võimalus ära kasutada ka ühe- ja kahemehefirmadel,“ ütles Spelman.

„Näeme personaliinimestena, et töötajate terviseedendus tasub ettevõttele selgelt ära. Inimesed on tervemad, paremini motiveeritud ning erinevalt näiteks palga tõstmisest läheb see raha otseselt ja selgelt just terviseedendusse,“ rääkis Spelman.