Paide asub jõulukuuse otsingutele

"Võib tunduda kummaline, et pealinna esindusväljakut ehtima hakkavat jõulupuud tuleb juba enne kalendrisügise saabumist otsima hakata, ent tegemist on aeganõudva põhjaliku protsessiga. Seetõttu hakkame pealinna olulisimat ja suurimat jõulukuuske otsima tänavugi juba septembrikuu keskpaiku, nii nagu igal aastal," põhjendas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Paide linnavalitsus peaks vastava teabe välja saatma käesoleval nädalal. Linna avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm täpsustas, et kuuse otsimise ning toomisega seonduvate küsimustega tegeleb linnamajandusosakonna juhataja Mait Grigorjev, kes aga on käesoleva nädala lõpuni veel puhkusel ja seetõttu võivad need, kel sobiv kuusekandidaat pakkuda, Grigorjevile sellest uue nädala alguses teada anda telefonil 5113380 või saata kiri mait.grigorjev@paide.ee. Võimalusel tuleks kuusepuust eelnevalt ka pilt teha ja jagada selle kasvukoha koordinaate.